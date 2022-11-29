Московская группа Sila Slona выпустила альбом «Бесконечная красота». В пластинку вошли 12 треков, включая «Начало» и «Глубже дыши».
«„Бесконечная красота“ — это альбом про поддержку друзей, записанный при поддержке друзей. Он про личное и общественное», — подчеркивают музыканты.
В новом 30-минутном релизе группа уходит от привычного контемпрорари панка в эксперименты и эклектику.
От альбома к альбому Sila Slona меняет форму подачи информации. Однако суть песен остается прежней: про состояния, людей и события. Сейчас творчество музыкантов представляет собой холистический подход к форме, с дымом, неоном и лазерами. Другими словами — шаманский поп.
Группа Sila Slona появилась на свет в 2014 году. В 2017-м музыканты выпустили свой дебютный релиз, а в 2019 году — вторую пластинку под названием «Это все не по-настоящему».