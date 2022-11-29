Реклама
Новости
Группа Sila Slona выпустила альбом «Бесконечная красота»
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:18

Московская группа Sila Slona выпустила альбом «Бесконечная красота». В пластинку вошли 12 треков, включая «Начало» и «Глубже дыши».

«„Бесконечная красота“ — это альбом про поддержку друзей, записанный при поддержке друзей. Он про личное и общественное», — подчеркивают музыканты.

В новом 30-минутном релизе группа уходит от привычного контемпрорари панка в эксперименты и эклектику.

От альбома к альбому Sila Slona меняет форму подачи информации. Однако суть песен остается прежней: про состояния, людей и события. Сейчас творчество музыкантов представляет собой холистический подход к форме, с дымом, неоном и лазерами. Другими словами — шаманский поп.

Группа Sila Slona появилась на свет в 2014 году. В 2017-м музыканты выпустили свой дебютный релиз, а в 2019 году — вторую пластинку под названием «Это все не по-настоящему».

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»