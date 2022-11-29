Группа Sila Slona выпустила альбом «Бесконечная красота»

От альбома к альбому Sila Slona меняет форму подачи информации. Однако суть песен остается прежней: про состояния, людей и события. Сейчас творчество музыкантов представляет собой холистический подход к форме, с дымом, неоном и лазерами. Другими словами — шаманский поп.