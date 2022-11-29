Реклама
Новости
Летние приключения и невероятная преданность: смотрим трейлер «Белль и Себастьян: Новое поколение»
Виктория Шанина
Сегодня в 15:15

1 января в России стартует прокат фильма про огромную овчарку Белль и 10-летнего мальчика Себастьяна. Премьера трейлера приключенческой картины «Белль и Себастьян: Новое поколение» — на «Афише Daily».

Себастьян отправляется на каникулы в горах к бабушке и тете. Ему поручают помогать в овчарне, но мальчику это не интересно после насыщенной жизни в городе. Но однажды он встречает собаку по кличке Белль, с которой грубо обходился хозяин. Парень решает защитить своего нового друга и очень неожиданно для себя проводит самое невероятное лето в своей жизни.

Режиссером фильма выступил Пьер Коре. Сценарий он написал в соавторстве с Александром Коффром, с которым он вместе работал над картиной «Замечательное приключение».

Вот что Коре рассказывает о ленте: «Ребенок и животное. Это отдельный жанр сам по себе. Эти отношения завораживают, поскольку ребенок, свободный от надменного взгляда взрослых, еще не отделяет свою собственную природу от мира животных. В этом и заключается красота таких отношений: животное по-прежнему воспринимается ребенком как кто‑то равный ему».

Билеты на показы можно найти на сайте «Афиши».

расскажите друзьям
люди
Александр Коффр
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»