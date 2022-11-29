Летние приключения и невероятная преданность: смотрим трейлер «Белль и Себастьян: Новое поколение»

Себастьян отправляется на каникулы в горах к бабушке и тете. Ему поручают помогать в овчарне, но мальчику это не интересно после насыщенной жизни в городе. Но однажды он встречает собаку по кличке Белль, с которой грубо обходился хозяин. Парень решает защитить своего нового друга и очень неожиданно для себя проводит самое невероятное лето в своей жизни.