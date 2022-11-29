Летние приключения и невероятная преданность: смотрим трейлер «Белль и Себастьян: Новое поколение»

1 января в России стартует прокат фильма про огромную овчарку Белль и 10-летнего мальчика Себастьяна. Премьера трейлера приключенческой картины «Белль и Себастьян: Новое поколение» — на «Афише Daily».
Себастьян отправляется на каникулы в горах к бабушке и тете. Ему поручают помогать в овчарне, но мальчику это не интересно после насыщенной жизни в городе. Но однажды он встречает собаку по кличке Белль, с которой грубо обходился хозяин. Парень решает защитить своего нового друга и очень неожиданно для себя проводит самое невероятное лето в своей жизни.
Режиссером фильма выступил Пьер Коре. Сценарий он написал в соавторстве с Александром Коффром, с которым он вместе работал над картиной «Замечательное приключение».
Вот что Коре рассказывает о ленте: «Ребенок и животное. Это отдельный жанр сам по себе. Эти отношения завораживают, поскольку ребенок, свободный от надменного взгляда взрослых, еще не отделяет свою собственную природу от мира животных. В этом и заключается красота таких отношений: животное по-прежнему воспринимается ребенком как кто‑то равный ему».