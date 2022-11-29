В Москве пройдет VII Международный фестиваль молодого кино «МакГаффин Film Fest»

С 8 по 12 декабря в московской Библиотеке киноискусства Музея кино состоится VII Международный фестиваль «МакГаффин Film Fest». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В этом году темой фестиваля станет «Кино без границ». Зрителям покажут работы, снятые подростками до 18 лет без ограничений по хронометражу, жанрам и форматам. В шорт-лист вошли 30 фильмов из России, США, Канады, Южной Кореи, Болгарии и других стран.
Все картины будут оценены профессиональным и подростковым жюри. Среди его членов — режиссер и сценарист Антон Бильжо («Рыба-мечта»), актриса Нелли Уварова («Не родись красивой»), креативный продюсер Александр Белов («Мир! Дружба! Жвачка!»), художник-постановщик клипов и рекламы Марта Эркенова и другие.
Помимо этого, на мероприятии будет открыта творческая лаборатория «МакГаффин Talents» для участников конкурсной программы и гостей фестиваля. На ней педагоги Киношколы имени МакГаффина, члены жюри и другие профессионалы киноиндустрии прочитают лекции, проведут мастер-классы и тренинги.