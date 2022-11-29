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В Москве пройдет VII Международный фестиваль молодого кино «МакГаффин Film Fest»
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:24

С 8 по 12 декабря в московской Библиотеке киноискусства Музея кино состоится VII Международный фестиваль «МакГаффин Film Fest». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этом году темой фестиваля станет «Кино без границ». Зрителям покажут работы, снятые подростками до 18 лет без ограничений по хронометражу, жанрам и форматам. В шорт-лист вошли 30 фильмов из России, США, Канады, Южной Кореи, Болгарии и других стран.

Все картины будут оценены профессиональным и подростковым жюри. Среди его членов — режиссер и сценарист Антон Бильжо («Рыба-мечта»), актриса Нелли Уварова («Не родись красивой»), креативный продюсер Александр Белов («Мир! Дружба! Жвачка!»), художник-постановщик клипов и рекламы Марта Эркенова и другие.

Помимо этого, на мероприятии будет открыта творческая лаборатория «МакГаффин Talents» для участников конкурсной программы и гостей фестиваля. На ней педагоги Киношколы имени МакГаффина, члены жюри и другие профессионалы киноиндустрии прочитают лекции, проведут мастер-классы и тренинги.

Вход на все дни фестиваля свободный по предварительной регистрации. Узнать подробнее можно здесь.

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Антон БильжоНелли УвароваАлександр Белов
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