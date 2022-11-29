В Москве пройдет VII Международный фестиваль молодого кино «МакГаффин Film Fest»

В этом году темой фестиваля станет «Кино без границ». Зрителям покажут работы, снятые подростками до 18 лет без ограничений по хронометражу, жанрам и форматам. В шорт-лист вошли 30 фильмов из России, США, Канады, Южной Кореи, Болгарии и других стран.