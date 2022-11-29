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Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о сексуальных домогательствах
Денис Ламехов
Сегодня в 15:50

Американский киноактер Кевин Спейси получил первую роль после победы в судебном процессе о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Издание пишет, что это роль озвучки, схожая с той, что досталась Киферу Сазерленду в «Телефонной будке» Джоэла Шумахера. Лента с участием Спейси получит название «Контроль», ее поставит Джин Фолэйз («Добро пожаловать в чистилище»).

Она расскажет историю британского министра Стеллы Симмонс (Лорен Меткалф), у которой завязался роман с премьер-министром страны (Марк Хемптон). Однажды незнакомец (его и сыграет Спейси) дистанционно взламывает систему управления ее беспилотного автомобиля — при этом героиня оказывается заперта внутри. Он заявляет, что знает о тайном романе Симмонс и жаждет мести.

Кевин Спейси выиграл суд по делу о домогательствах в октябре — присяжные признали его невиновным. В преступлении его обвинял актер Энтони Рэпп: он заявлял, что Спейси приставал к нему в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет). Суд решил, что доказательств для обвинительного приговора недостаточно.

Вместе с тем в Великобритании против Спейси расследуется дело о сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир. В ноябре прокуратура предъявила актеру дополнительные обвинения в харассменте.

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