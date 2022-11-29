В подписке МТС Premium появятся цифровые книги

«Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис „Строки“ — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium», — рассказывает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.