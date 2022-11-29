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В подписке МТС Premium появятся цифровые книги
Виктория Шанина
Сегодня в 15:25

С 1 декабря в подписку МТС Premium будет входить сервис цифровых книг «Строки». Доступ к нему получат как новые, так и действующие подписчики. Об этом «Афише Daily» рассказали представители МТС.

Чтобы начать читать книги в «Строках», необходимо авторизоваться в сервисе по номеру телефона, который подключен к экосистемной подписке МТС. В ее рамках пользоваться всеми книгами в библиотеке можно до 10 часов в месяц.

В сервисе «Строки» доступны издания популярной классики, современной литературы, эксклюзивные издания, жанровая литература, тематические подкасты для детей и взрослых. Есть также аудиоверсии произведений и система рекомендаций, которая позволит найти новые интересные книги на основе предпочтений пользователя.

«Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис „Строки“ — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium», — рассказывает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Подключить МТС Premium могут абоненты как МТС, так и других операторов связи.

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