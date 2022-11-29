Владимир Кара-Мурза* получил премию немецкого фонда Axel Springer Stiftung за мужество

С апреля 2022 года Кара-Мурза находится в СИЗО. За это время на него успели завести три уголовных дела. Политика задержали 11 апреля в Москве, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Якобы он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».