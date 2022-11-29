Генпрокуратура признала деятельность литовского центра «Риддл» нежелательной

Генеральная прокуратура России признала деятельность литовской неправительственной организации «Риддл» нежелательной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.
По его словам, деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.
Информация о решении Генпрокуратуры уже передана в Минюст для включения «Риддл» в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране.
«Риддл» публикует статьи с анализом политической ситуации в России на русском языке. Среди экспертов центра числятся политолог Кирилл Шамиев, военный эксперт Майкл Кофман, журналист Максим Трудолюбов, политолог Григорий Голосов, журналист Андрей Перцев и другие.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательным американский Научный центр имени Вудро Вильсона. Вся информация об этом была также направлена в Минюст.