МВД предупредило о нехватке принтеров для печати внутренних паспортов РФ

В России может возникнуть проблема с выдачей внутренних паспортов РФ из‑за дефицита необходимого оборудования для их печати. Об этом на совещании Совета Федерации сообщил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов, пишут «Ведомости».
Для печати паспортов используются матричные принтеры зарубежных вендоров. Однако из‑за санкций их поставки в Россию прекратились, в стране такое оборудование не производят, а закупить новые принтеры МВД не может.
«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — сказал Войнов.
Он отметил, что ведомство готово купить принтеры у местных разработчиков. Но для этого их оборудование должно соответствовать определенным критериям качества — поэтому заключать соглашения можно только с теми компаниями, у которых уже есть необходимые принтеры и их остается лишь проверить.
«Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы», — пояснил представитель ведомства.
Юрий Войнов не уточнил, принтеры какого вендора использовались ранее. По словам представителя ГК Softline, речь идет об оборудовании японских компаний Epson и OKI, а также итальянской Olivetti. Еще один источник «Ведомостей» назвал американский бренд Lexmark.