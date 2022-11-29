Реклама
Новости
МВД предупредило о нехватке принтеров для печати внутренних паспортов РФ
Виктория Шанина
Сегодня в 10:33

В России может возникнуть проблема с выдачей внутренних паспортов РФ из‑за дефицита необходимого оборудования для их печати. Об этом на совещании Совета Федерации сообщил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов, пишут «Ведомости».

Для печати паспортов используются матричные принтеры зарубежных вендоров. Однако из‑за санкций их поставки в Россию прекратились, в стране такое оборудование не производят, а закупить новые принтеры МВД не может.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — сказал Войнов.

Он отметил, что ведомство готово купить принтеры у местных разработчиков. Но для этого их оборудование должно соответствовать определенным критериям качества — поэтому заключать соглашения можно только с теми компаниями, у которых уже есть необходимые принтеры и их остается лишь проверить.

«Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы», — пояснил представитель ведомства.

Юрий Войнов не уточнил, принтеры какого вендора использовались ранее. По словам представителя ГК Softline, речь идет об оборудовании японских компаний Epson и OKI, а также итальянской Olivetti. Еще один источник «Ведомостей» назвал американский бренд Lexmark.

расскажите друзьям
теги
Совет Федерации
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»