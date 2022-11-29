МВД предупредило о нехватке принтеров для печати внутренних паспортов РФ

«Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы», — пояснил представитель ведомства.