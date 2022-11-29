Zara, Asos и Nike: «Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов

«Почта России» начала доставлять покупки из европейских интернет-магазинов через своего партнера «Почта Global». Об этом сообщается на сайте оператора государственной почтовой сети.
Получить заказ можно в любом из 38 тыс. отделений по всей стране или курьером в более чем 14 тыс. населенных пунктов. Через «Почта Global» можно оформить доставку из крупнейших магазинов и маркетплейсов, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss.
«Оплатить заказ на „Почта Global“ можно российской банковской картой. Покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам», — уточнили в «Почте России».
В стоимость доставки входит хранение на складе до 90 дней. Дополнительно можно заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности.
«Почта России» подчеркивает, что сейчас заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней.
«Если стоимость посылки превысит 1 000 евро или вес будет более 31 кг, то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном приложении Почты или при получении посылки в отделении», — заметили в компании.