Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Город покрылся коркой льда

28 ноября, а также в ночь на 29-е во Владивостоке прошел ледяной дождь. Придомовые территории, тротуары и проезды покрылись толстым слоем льда, пишет VL.ru.
Местные жители делятся фото и видео с гололедом, по которому невозможно ходить, попытками автомобилей преодолеть крутые спуски и подъемы без происшествий, а также повсеместно обледенелыми дорогами.
Всю ночь на дорогах работала спецтехника, коммунальные службы обрабатывали проезжие части и тротуары от наледи и снега. За сутки на обработку дорог и тротуаров было потрачено 775 тонн песко-соляной смеси, 132 тонны жидких реагентов и 98 тонн бионорда.
Сейчас основные автомобильные дороги города в нормальном состоянии, многие пешеходы уходят на них со скользких тротуаров. Местные жители начали самостоятельно рассыпать соль в районах, где уборку еще не начинали.
Пик автомобильных аварий пришелся на период с 16.00 до 17.00 28 ноября. Всего на дорогах зафиксировано 80 ДТП, из них 75 — с материальным ущербом и 5 — с пострадавшими. Погибшим нет, 9 человек получили травмы различной степени тяжести, повреждено 157 транспортных средств.
Власти региона разрешили свободное посещение школ, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте.