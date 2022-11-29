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Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Город покрылся коркой льда
Виктория Шанина
Сегодня в 09:40

28 ноября, а также в ночь на 29-е во Владивостоке прошел ледяной дождь. Придомовые территории, тротуары и проезды покрылись толстым слоем льда, пишет VL.ru.

Местные жители делятся фото и видео с гололедом, по которому невозможно ходить, попытками автомобилей преодолеть крутые спуски и подъемы без происшествий, а также повсеместно обледенелыми дорогами.

Всю ночь на дорогах работала спецтехника, коммунальные службы обрабатывали проезжие части и тротуары от наледи и снега. За сутки на обработку дорог и тротуаров было потрачено 775 тонн песко-соляной смеси, 132 тонны жидких реагентов и 98 тонн бионорда.

Сейчас основные автомобильные дороги города в нормальном состоянии, многие пешеходы уходят на них со скользких тротуаров. Местные жители начали самостоятельно рассыпать соль в районах, где уборку еще не начинали.

Пик автомобильных аварий пришелся на период с 16.00 до 17.00 28 ноября. Всего на дорогах зафиксировано 80 ДТП, из них 75 — с материальным ущербом и 5 — с пострадавшими. Погибшим нет, 9 человек получили травмы различной степени тяжести, повреждено 157 транспортных средств.

Власти региона разрешили свободное посещение школ, водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте.

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