Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Город покрылся коркой льда

Пик автомобильных аварий пришелся на период с 16.00 до 17.00 28 ноября. Всего на дорогах зафиксировано 80 ДТП, из них 75 — с материальным ущербом и 5 — с пострадавшими. Погибшим нет, 9 человек получили травмы различной степени тяжести, повреждено 157 транспортных средств.