Дочь американского политика Нэнси Пелоси снимет фильм о своей матери

HBO покажет документальный фильм об американском политике-демократе Нэнси Пелоси, занимающей в данный момент пост спикера Палаты представителей США. Его снимет Александра Пелоси — дочь депутата, сообщил Deadline.
Картина «Пелоси в Доме» расскажет о кризисном моменте в карьере политика — захвате Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Тогда сторонники Дональда Трампа ворвались в офис Пелоси, она сама же была выведена из здания.
Ранее CNN опубликовал кадры, снятые в тот день. На них Пелоси угрожала ударить бывшего президента США за то, как он вел себя в день штурма Капитолия. Во время правления Трампа Пелоси не раз заявляла о намерении добиваться его импичмента.
В новом документальном проекте непримиримую противницу Трампа покажут также в другие моменты ее жизни — в частности, во время предвыборной кампании Джо Байдена и его инаугурации в январе 2021 года.
Лента коснется не только недавнего прошлого, но и всей политической деятельности Пелоси, начиная с конца 1980-х годов. Картина будет снята в духе синема верите и покажет политика как на работе, так и дома.
Отдельное внимание уделят усилиям Пелоси, касающимся принятия закона о доступном медицинском обслуживании, и ее действиям в эпоху пандемии COVID-19. Фильм выйдет 13 декабря. Его смонтирует Джоф Бартц. Нэнси Абрахам и Лиза Хеллер выступают исполнительными продюсерами проекта.