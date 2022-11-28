Американский журнал Time выбрал топ-10 лучших видеоигр 2022 года. Перечень релизов появился на сайте издания.
Возглавил рейтинг God of War: Ragnarok — эпическая сага, которую редакторы журнала назвали игрой, к которой должны стремиться все приключенческие проекты. «В год, полный великолепных игр, „Рагнарек“ — такое зрелище, что вам захочется приобрести новые очки, чтобы увидеть его еще лучше», — написали они.
Также Time отметил Horizon: Forbidden West — постапокалиптический сиквел хита 2017 года Horizon: Zero Dawn, вдохновленный фильмами ужасов 1980-х годов хоррор The Quarry и амбициозный фэнтези-квест Elden Ring.
Кроме того, журнал оценил любимый всеми поклонниками кошачьих симулятор Stray, первую часть The Last of Us, игру Sifu для фанатов боевых искусств и фильмов с Джеки Чаном, Resident Evil Village: Shadows of Rose, Lego Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.
«Похоже, разработчики думали об апокалипсисе. Вы заметите постоянную тему конца света и постапокалиптические сценарии. Тем не менее, среди всех этих разрушений, спровоцированных человеком, и страданий есть надежда, поскольку даже самые мрачные приключени подчеркивают важность связей, семьи и дружбы», — отметил Time.