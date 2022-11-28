Журнал Time выбрал топ-10 лучших видеоигр 2022 года

«Похоже, разработчики думали об апокалипсисе. Вы заметите постоянную тему конца света и постапокалиптические сценарии. Тем не менее, среди всех этих разрушений, спровоцированных человеком, и страданий есть надежда, поскольку даже самые мрачные приключени подчеркивают важность связей, семьи и дружбы», — отметил Time.