Уникальную коллекцию книг «Век русского футуризма» выставили на аукцион

Уникальную коллекцию книг «Век русского футуризма» представят на аукционе, организованном «Литфондом». Стартовая цена на издания составит 30 млн рублей, сообщили на сайте аукционного дома.
В коллекцию войдут 74 книги. Они представляют собой «целостный комплекс памятников книжного искусства и плод долгих десятилетий собирательства одного из крупнейших коллекционеров XX века», отметили в «Литфонде».
Среди изданий можно будет найти книги Велемира Хлебникова и Алексея Крученых, Казимира Малевича и Александра Родченко. Также в состав лота входят такие неординарные экземпляры как пятиугольная книга «Танго с коровами» и изготовленная на листовом золоте «Помада».
В коллекции представлена в том числе тифлисская ветвь футуризма, ставшая фундаментом для парижского триумфа Ильязда. На торги выставят, например, шрифтовые эксперименты братьев Зданевичей и Игоря Терентьева.
«Целостность этого комплекса, иллюстрирующего вершину искусства книги нового времени, складывается не только из общности этого неординарного собрания, но и из уникальности отдельных экземпляров, которые являются его главными экспонатами», — подчеркнули в «Литфонде».