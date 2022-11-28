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Уникальную коллекцию книг «Век русского футуризма» выставили на аукцион
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:37

Уникальную коллекцию книг «Век русского футуризма» представят на аукционе, организованном «Литфондом». Стартовая цена на издания составит 30 млн рублей, сообщили на сайте аукционного дома.

В коллекцию войдут 74 книги. Они представляют собой «целостный комплекс памятников книжного искусства и плод долгих десятилетий собирательства одного из крупнейших коллекционеров XX века», отметили в «Литфонде».

Среди изданий можно будет найти книги Велемира Хлебникова и Алексея Крученых, Казимира Малевича и Александра Родченко. Также в состав лота входят такие неординарные экземпляры как пятиугольная книга «Танго с коровами» и изготовленная на листовом золоте «Помада».

В коллекции представлена в том числе тифлисская ветвь футуризма, ставшая фундаментом для парижского триумфа Ильязда. На торги выставят, например, шрифтовые эксперименты братьев Зданевичей и Игоря Терентьева.

«Целостность этого комплекса, иллюстрирующего вершину искусства книги нового времени, складывается не только из общности этого неординарного собрания, но и из уникальности отдельных экземпляров, которые являются его главными экспонатами», — подчеркнули в «Литфонде».

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