Николь Кидман купила шляпу Хью Джекмана за 100 тысяч долларов

Австралийская актриса Николь Кидман приобрела на благотворительном аукционе шляпу за 100 тыс. долларов. Ранее она принадлежала коллеге артистки и ее партнеру по фильму «Австралия» Хью Джекману, сообщил Deadline.
Шляпа, в которой Джекман выступал в мюзикле «Музыкант», стала лотом на торгах, организованных организацией Broadway Cares/Equity Fights AIDS в театре «Зимний сад» в Нью-Йорке. Деньги от ее продажи пойдут на борьбу со СПИДом.
Другие претенденты на лот предлагали за него лишь 19 тыс. долларов. Кидман же сразу предложила сумму, эквивалентную 6 млн рублей. После этого Джекман пошутил со сцены: «Просто хочу внести ясность, это не австралийские доллары».
Кидман с легкостью выиграла аукцион и получила заветную шляпу, отметив, что любит Джекмана, Бродвей и то, что делают благотворители из Broadway Cares. Также актриса похвалила шоу, сопровождавшее торги.
«Я знаю Ник почти 30 лет. Я работал с ней. Могу сказать вам, что это не сюрприз. Она — одна из самых щедрых душ, которые я знаю», — прокомментировал Джекман.
Позднее артист опубликовал в своих соцсетях видео с аукциона. «Щедрость, исходящая от Николь Кидман, лишает меня дара речи. Ты потрясающая. Спасибо за твою дружбу и поддержку», — написал Джекман.