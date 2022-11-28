Проект «Мемориала»* признал политзаключенным экс-журналиста Ивана Сафронова

По мнению представителей «Мемориала», ФСБ не доказала вину Сафронова. Тем не менее, его осудили за передачу гражданину ФРГ Демури Воронину отчета об участии российской армии в боевых действиях в Сирии, а также подготовку материалов о военно-техническом сотрудничетсве России с зарубежными государствами для чешского журналиста Мартина Лариша.