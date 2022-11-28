Проект «Мемориала»* признал политзаключенным экс-журналиста Ивана Сафронова

Проект «Поддержка политзеков. Мемориал» признал политзаключенным бывшего журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену. Об этом сообщил «Коммерсант».
В своем телеграм-канале организация назвала дело Сафронова «сфабрикованным». К такому выводу правозащитники пришли после анализа обвинительного заключения из засекресеченного дела — его ранее опубликовал «Проект».
По мнению представителей «Мемориала», ФСБ не доказала вину Сафронова. Тем не менее, его осудили за передачу гражданину ФРГ Демури Воронину отчета об участии российской армии в боевых действиях в Сирии, а также подготовку материалов о военно-техническом сотрудничетсве России с зарубежными государствами для чешского журналиста Мартина Лариша.
«Сотрудничество Сафронова с Ворониным и Ларишем сводилось к анализу открытых источников. Следствие не привело доказательств связи Лариша и Воронина с зарубежными разведками, кроме справок СВР, и произвольно объявило гостайной сведения в свободном доступе», — заявили в проекте.
Также там отметили, что следствие «не установило источник якобы секретной информации, к которой у самого Сафронова не было доступа». Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, напомнили правозащитники.
Мосгорсуд вынес решение о наказании Сафронова по делу о госизмене 5 сентября. Экс-журналист не признал свою вину во вменяемом ему преступлении. 30 ноября его жалобу на приговор рассмотрит апелляционный суд.
*Правозащитный центр «Мемориал» был признан иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда в декабре 2021 года. После этого появился проект «Поддержка политзеков. Мемориал».