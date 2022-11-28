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ТАСС: адвокаты получили право на отсрочку от частичной мобилизации, которая официально уже закончена
Рустам Абдуллин
Вчера в 22:57

Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил ТАСС президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов. Минобороны ответило на его запрос, заявил он.

«В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы», — рассказал Трунов.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Андрей Клишас переслал сообщение из другого телеграм-канала, в котором Трунову напомнили, что частичная мобилизация уже завершена, и написал, что «у нас есть еще и Союз адвокатов».

28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о завершении мобилизационного задания. 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации.

Путин не стал подписывать указ о завершении мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что документ не нужен.

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительствуМинобороны России
люди
Игорь ТруновАндрей КлишасВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков
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