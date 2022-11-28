ТАСС: адвокаты получили право на отсрочку от частичной мобилизации, которая официально уже закончена

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Андрей Клишас переслал сообщение из другого телеграм-канала, в котором Трунову напомнили, что частичная мобилизация уже завершена, и написал, что «у нас есть еще и Союз адвокатов».