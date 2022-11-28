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На Гавайях начал извергаться крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:33

На Гавайях начал извергаться крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа, расположенный на Большом острове. Он спал в течение почти 40 лет, сообщил CNN.

Последнее извержение Мауна-Лоа зафиксировано в 1984 году. Новое же началось 28 ноября в 10 утра по гавайскому времени. Вулканическая деятельность привела к падению пепла на территории острова.

По словам местных властей, извержение не угрожает поселениям Гавайев. Тем не менее, пепел и вулканический газ может представлять опасность для людей с респираторными заболеваниями.

Им рекомендовано не покидать помещения по возможности, а на улице закрывать рот и нос медицинской маской или тканью. Кроме того, власти опасаются, что извержение нанесет вред сельскохозяйственным культурам и животным.

На Гавайях предполагают, что островам может потребоваться широкомасштабная очистка. Большое количество пепла способно повредить здания и инфраструктуру, в том числе системы водоснабжения, электросети и канализацию.

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