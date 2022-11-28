Словарь Merriam-Webster назвал «газлайтинг» словом 2022 года

Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал главным словом 2022 года существительное gaslighting («газлайтинг»). Об этом говорится на официальном сайте словаря.
В 2022 году число запросов на слово «газлайтинг» в словаре выросло на 1740%. Редакторы Merriam-Webster связывают это с тем, что в сети стало больше дезинформации, теорий заговора и фейков в твиттере.
Вот такое определение слова «газлайтинг» дает Merriam-Webster: «Психологическая манипуляция, как правило, длительная, которая заставляет жертву подвергать сомнению обоснованность собственных мыслей, восприятие реальности или воспоминаний и, как правило, приводит к путанице, потере уверенности в себе, неопределенности в эмоциональной или психической стабильности».
Но словарь дает это определение с оговоркой, что «газлайтинг» за последний год все чаще использовался в более широком смысле. А именно как «практика грубого введения кого‑то в заблуждение, особенно в личных интересах».
Помимо «газлайтинга» Merriam-Webster выделил еще семь значимых слов: oligarch («олигарх»), omicron («омикрон»), codify («кодифицировать»), sentient («наделенный сознанием»), loamy («суглинистый»), raid («рейд»), а также аббревиатуру LGBTQIA.