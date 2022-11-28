Смотрим новый трейлер «Вавилона» Дэмиена Шазелла

Дэмиен Шазелл показал еще один трейлер фильма «Вавилон» с Марго Робби и джазом в главных ролях. Премьера состоится 25 декабря.
Действие фильма происходит в конце 1920-х годов, когда кино переходило от немого к звуковому. «Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, в котором прослеживаются взлеты и падения многих персонажей в эпоху необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — рассказали авторы о «Вавилоне».
Хотя большинство персонажей «Вавилона» вымышлены, лента основана на реальных событиях. Сюжет будет развиваться вокруг начинающей актрисы Нелли ЛаРой, суперзвезды Джека Конрада и мексиканского актера Мэнни Торреса.