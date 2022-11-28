Смотрим новый трейлер «Вавилона» Дэмиена Шазелла

Действие фильма происходит в конце 1920-х годов, когда кино переходило от немого к звуковому. «Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, в котором прослеживаются взлеты и падения многих персонажей в эпоху необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — рассказали авторы о «Вавилоне».