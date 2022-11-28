Китай упростил выдачу виз россиянам. Требования теперь такие же, как до пандемии

Власти Китая вернули требования по документам для получения визы к допандемийным. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил генконсул Цзян Сяояна.
Теперь россияне могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к документам, в основном, вернулись к действующим до пандемии», — заявил он.
В период пандемии коронавируса китайские визы выдавались россиянам только в случае чрезвычайных обстоятельств либо участия в крупных проектах двустороннего сотрудничества. До пандемии, по словам Сяояна, границу двух стран пересекали около 3 млн раз.
Во время пандемии въехать в Китай можно было только по по дипломатической, служебной или учебной визе. Позже власти страны упростили въезд в КНР для привитых китайской вакциной от коронавируса, а в мае разрешили въезд привитым «Спутником V».