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Китай упростил выдачу виз россиянам. Требования теперь такие же, как до пандемии
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:18

Власти Китая вернули требования по документам для получения визы к допандемийным. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил генконсул Цзян Сяояна.

Теперь россияне могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к документам, в основном, вернулись к действующим до пандемии», — заявил он.

В период пандемии коронавируса китайские визы выдавались россиянам только в случае чрезвычайных обстоятельств либо участия в крупных проектах двустороннего сотрудничества. До пандемии, по словам Сяояна, границу двух стран пересекали около 3 млн раз.

Во время пандемии въехать в Китай можно было только по по дипломатической, служебной или учебной визе. Позже власти страны упростили въезд в КНР для привитых китайской вакциной от коронавируса, а в мае разрешили въезд привитым «Спутником V».

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