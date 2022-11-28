В мае «Макдоналдс» объявил о полном уходе из России, а позже стало известно, что сеть продает свои активы местному руководству. 12 июня на базе «Макдоналдса» в стране начали открываться рестораны «Вкусно — и точка». Сейчас в РФ открыты уже более 830 точек сети из 850, входивших в бывшую сеть. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».