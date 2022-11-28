Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Стикермания». Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакс».
Предположительно, «Вкусно — и точка» планирует запустить свой аналог новогодней «Монополии», которая проводилась каждый год в «Макдоналдсе». Суть кампании заключалась в том, чтобы отрывать стикеры с упаковок от еды и получать призы — от вишневого пирожка до квартиры.
В соцсетях «Вкусно — и точка» объявлений о запуске кампании пока не было. На запрос Daily Storm в сети не ответили.
В мае «Макдоналдс» объявил о полном уходе из России, а позже стало известно, что сеть продает свои активы местному руководству. 12 июня на базе «Макдоналдса» в стране начали открываться рестораны «Вкусно — и точка». Сейчас в РФ открыты уже более 830 точек сети из 850, входивших в бывшую сеть. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».