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СМИ: «Вкусно — и точка» может запустить свой аналог новогодней «Монополии»
Виктория Шанина
Сегодня в 16:15

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака «Стикермания». Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакс».

Предположительно, «Вкусно — и точка» планирует запустить свой аналог новогодней «Монополии», которая проводилась каждый год в «Макдоналдсе». Суть кампании заключалась в том, чтобы отрывать стикеры с упаковок от еды и получать призы — от вишневого пирожка до квартиры.

В соцсетях «Вкусно — и точка» объявлений о запуске кампании пока не было. На запрос Daily Storm в сети не ответили.

В мае «Макдоналдс» объявил о полном уходе из России, а позже стало известно, что сеть продает свои активы местному руководству. 12 июня на базе «Макдоналдса» в стране начали открываться рестораны «Вкусно — и точка». Сейчас в РФ открыты уже более 830 точек сети из 850, входивших в бывшую сеть. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак».

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McDonald's
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