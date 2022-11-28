Стоимость визы на Шри-Ланку увеличится

С 1 декабря оформление визы на Шри-Ланку станет дороже для иностранных туристов, включая россиян. Цены выросли и для участниц организации южноазиатских стран, следует из данных на сайте выдачи разрешений на въезд.
Туристическая виза на 180 дней будет стоить 50 долларов, бизнес-виза на 30 дней — 55 долларов. Сейчас они стоят 35 и 40 долларов соответственно. Цена одинакова при оформлении электронным способом или по прибытии. Транзитная виза и разрешение на въезд для детей до 12 лет останутся бесплатными.
Подорожает оформление визы и для стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии — Индии, Непала, Бутана, Мальдив, Бангладеша, Пакистана и Афганистана. Туристическая виза на 180 дней для граждан этих стран подорожает до 50 долларов, 30-дневная бизнес-виза — до 30.
С 9 октября самолеты «Аэрофлота» начали выполнять рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо. Полеты приостановили в начале лета после того, как один из самолетов, находящийся у авиаперевозчика в лизинге компании из Ирландии, задержали.
14 октября власти Шри-Ланки отказались от идеи использования российской платежной системы «Мир», потому что против нее США ввели санкции. Руководство страны опасается попасть под американские ограничения.
25 октября Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода. Тогда туроператоры говорили, что спрос на остров «бьет все рекорды».