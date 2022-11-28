Стоимость визы на Шри-Ланку увеличится

Туристическая виза на 180 дней будет стоить 50 долларов, бизнес-виза на 30 дней — 55 долларов. Сейчас они стоят 35 и 40 долларов соответственно. Цена одинакова при оформлении электронным способом или по прибытии. Транзитная виза и разрешение на въезд для детей до 12 лет останутся бесплатными.