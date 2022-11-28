«Яндекс» запустил новую версию поиска

«Теперь поиск не только индексирует веб-страницы, но и находит на них информацию об объектах, аккумулирует ее и показывает в поисковой выдаче. Человеку не нужно самому изучать десятки сайтов, чтобы выбрать курс по Python или, например, найти хорошего педиатра. Все самое важное можно узнать прямо в результатах поиска», — подчеркивают разработчики.