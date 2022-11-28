«Яндекс» запустил новую версию поиска

«Яндекс» запустил новую версию поискового движка под названием Y2. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Главная страница (ya.ru) и мобильное приложение сфокусировались именно на поиске без лишних элементов.
«Теперь поиск не только индексирует веб-страницы, но и находит на них информацию об объектах, аккумулирует ее и показывает в поисковой выдаче. Человеку не нужно самому изучать десятки сайтов, чтобы выбрать курс по Python или, например, найти хорошего педиатра. Все самое важное можно узнать прямо в результатах поиска», — подчеркивают разработчики.
Так, например, по запросу «веб-разработка курсы» поисковик покажет список учебных программ с ценой, сроком обучения и отзывами слушателей. Останется только выбрать подходящий курс и перейти на сайт учебного центра.
Y2 научился видеть за отдельными запросами долгосрочный интерес к той или иной теме и структурировать собранную информацию, чтобы к ней можно было вернуться в один клик.
«Сейчас поиск „Яндекса“ выделяет такие большие темы, как образование, карьера, финансы, семья, квартира, ремонт и так далее. Чтобы распознать интерес к той или иной тематике, „Яндекс“ применяет сложный классификатор на основе генеративной нейронной сети YaLM», — рассказали в компании.