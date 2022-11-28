Dior обвиняют в поддержке России из‑за рекламы с валенками и березами

Французский модный дом Dior столкнулся с критикой из‑за рекламной кампании, которая якобы скрытно выражает поддержку России. Оценить ее можно в инстаграме* бренда.
Новую рождественскую коллекцию Dior презентовал в заснеженном березовом лесу, а на моделях были надеты валенки.
Пользователи начали писать, что бренд выпустил фото и видео, которые наполнены ассоциациями с Россией, не в самое подходящее время. А некоторые стали обвинять Dior в пропаганде стиля страны, которая находится под санкциями и чью культуру отменяют.
Вот некоторые из негативных комментариев:
«Неужели это российские ассоциации? Потому что Россия — террорист номер один сейчас. Каждый день скидывает бомбы на Украину».
«Какой позор, Dior, — пропагандировать стиль страны, которую Европейский парламент назвал террористической».
«И это в то время, когда Россия убивает тысячи людей?»
Русскоязычные пользователи тоже нашли сходство с российской культурой. Но их отзывы оказались гораздо более положительными.
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