Полицейские в Брюсселе вышли на демонстрацию. Они требуют «нулевой терпимости» к насилию против них

28 ноября в бельгийской столице Брюсселе на демонстрацию вышли профсоюзы полицейских. Они требуют реакции властей на насилие против них и улучшения условий труда, передает Le Soir.
Сотрудники полиции вышли на улицы с плакатами, символикой профсоюзов и свистками. Безопасность обеспечивают десятки других полицейских, сообщает РИА «Новости».
Демонстрация стартовала возле Северного вокзала, где 10 ноября от ножевого ранения умер 29-летний полицейский. Второй правоохранитель после нападения остался жив. Нападавший, который числился у силовиков как «склонный к насилию экстремист», в день убийства заходил в полицейский участок и угрожал нападением, но мужчину лишь направили на медобследование для психиатрической экспертизы (так прописано правилами).
Один из участников акции заявил, что нужно строго наказывать за применение насилия против полиции.
Профсоюз призывает правительство Бельгии сделать профессию полицейского более привлекательной, как оно раньше и обещало, а также пересмотреть вознаграждения и увеличить социальные льготы.
«Мы выступаем за жесткий и адекватный подход по отношению ко всем формам насилия против полиции. „Нулевая толерантность“, обещанная правительством, должна, наконец, применяться», — говорится в заявлении организаторов акции.
Ранее СМИ, политики и активисты обвиняли бельгийскую полицию в слишком жестком отношении к гражданам, особенно к молодежи на протестах.