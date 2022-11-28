Полицейские в Брюсселе вышли на демонстрацию. Они требуют «нулевой терпимости» к насилию против них

Демонстрация стартовала возле Северного вокзала, где 10 ноября от ножевого ранения умер 29-летний полицейский. Второй правоохранитель после нападения остался жив. Нападавший, который числился у силовиков как «склонный к насилию экстремист», в день убийства заходил в полицейский участок и угрожал нападением, но мужчину лишь направили на медобследование для психиатрической экспертизы (так прописано правилами).