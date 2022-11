God of War Ragnarök стала игрой года по версии журнала Time

Четвертую позицию в рейтинге занял Elden Ring, пятую — Stray, шестую — ремейк The Last of Us Part I, седьмую — Sifu, восьмую — Resident Evil Village: Shadows of Rose, девятую — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, десятую — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.