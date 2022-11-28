God of War Ragnarök стала игрой года по версии журнала Time

Первое место в топе занял God of War: Ragnarök. Действие игры разворачивается спустя три года после выхода предыдущей части. Кратос и его сын Атрей снова пытаются обрести мир в Мидгарде, который разрушают Асы и грядущий Рагнарек. «Ragnarök — это такое зрелище, что вам захочется приобрести новые очки, чтобы лучше видеть», — подчеркивает редакция Time.