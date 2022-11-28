God of War Ragnarök стала игрой года по версии журнала Time

Первое место в топе занял God of War: Ragnarök. Действие игры разворачивается спустя три года после выхода предыдущей части. Кратос и его сын Атрей снова пытаются обрести мир в Мидгарде, который разрушают Асы и грядущий Рагнарек. «Ragnarök — это такое зрелище, что вам захочется приобрести новые очки, чтобы лучше видеть», — подчеркивает редакция Time.
На втором месте расположилась игра Horizon Forbidden West. В ней охотница Элой пытается вернуть мир к жизни, восстановив искусственный интеллект Гейю и перезагрузив биосферу Земли. Она была разрушена много веков назад в результате войны людей против машин.
Третье место занял тайтл The Quarry от Supermassive. Игра рассказывает о группе вожатых, которые решают устроить последнюю вечеринку перед окончанием лета. Однако над землей нависает проклятье, а по ночам активизируются оборотни.
The Quarry предлагает множество ветвей решений, которые влияют на судьбы персонажей, их отношения, историю, места, где можно спрятаться и многое другое. «The Quarry — это кошмарный сценарий мечты», — пишет Time.
Четвертую позицию в рейтинге занял Elden Ring, пятую — Stray, шестую — ремейк The Last of Us Part I, седьмую — Sifu, восьмую — Resident Evil Village: Shadows of Rose, девятую — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, десятую — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.
Ранее премия The Game Awards 2022 номинировала God of War Ragnarök аж на 10 наград в категориях «Игра года», «Лучший арт», «Лучший саундтрек и музыка», «Лучший приключенческий экшен» и в других.