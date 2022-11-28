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В России могут установить умные счетчики во всех новых квартирах
Виктория Шанина
Сегодня в 14:09

АНО «Умный многоквартирный дом» разработала концепцию цифровизации домов, которая предполагает объединить все устройства и ввести регулирование в сфере обязательной установки приборов учета до 2030 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора организации Никиту Уткина.

В документе предлагается:

  • обязать застройщиков устанавливать умные индивидуальные приборы учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
  • создать реестр таких устройств для многоквартирных домов;
  • сформировать перечень технических требований для приборов учета «коммуналки».

Единое регулирование, по словам Уткина, необходимо, так как застройщики часто используют несовместимые устройства.

«Необходимо понимать, какие устройства и системы есть, чтобы определиться с набором конкретных стандартов, требованиями к ним», — сказал гендиректор АНО.

В проекте «Умного многоквартирного дома» отмечается, что развитию рынка умных устройств препятствуют некоторые «регуляторные и экономические барьеры». В их числе отсутствие комплексных механизмов регулирования и номенклатуры обязательных к установке устройств, а также несистемная разработка различных IT-систем в регионах. Кроме того, управляющие компании не слишком заинтересованы во внедрении технологий из‑за нехватки бюджета.

Концепция была направлены в Минцифры, Минпромторг и Минстрой. Как отмечает «Коммерсант», именно по инициативе этих ведомств была создана сама АНО «Умный многоквартирный дом».

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КоммерсантМинпромторгГосстрой России
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