В России могут установить умные счетчики во всех новых квартирах

В проекте «Умного многоквартирного дома» отмечается, что развитию рынка умных устройств препятствуют некоторые «регуляторные и экономические барьеры». В их числе отсутствие комплексных механизмов регулирования и номенклатуры обязательных к установке устройств, а также несистемная разработка различных IT-систем в регионах. Кроме того, управляющие компании не слишком заинтересованы во внедрении технологий из‑за нехватки бюджета.