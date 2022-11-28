В России могут установить умные счетчики во всех новых квартирах

АНО «Умный многоквартирный дом» разработала концепцию цифровизации домов, которая предполагает объединить все устройства и ввести регулирование в сфере обязательной установки приборов учета до 2030 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора организации Никиту Уткина.
В документе предлагается:
- обязать застройщиков устанавливать умные индивидуальные приборы учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;
- создать реестр таких устройств для многоквартирных домов;
- сформировать перечень технических требований для приборов учета «коммуналки».
Единое регулирование, по словам Уткина, необходимо, так как застройщики часто используют несовместимые устройства.
«Необходимо понимать, какие устройства и системы есть, чтобы определиться с набором конкретных стандартов, требованиями к ним», — сказал гендиректор АНО.
В проекте «Умного многоквартирного дома» отмечается, что развитию рынка умных устройств препятствуют некоторые «регуляторные и экономические барьеры». В их числе отсутствие комплексных механизмов регулирования и номенклатуры обязательных к установке устройств, а также несистемная разработка различных IT-систем в регионах. Кроме того, управляющие компании не слишком заинтересованы во внедрении технологий из‑за нехватки бюджета.
Концепция была направлены в Минцифры, Минпромторг и Минстрой. Как отмечает «Коммерсант», именно по инициативе этих ведомств была создана сама АНО «Умный многоквартирный дом».