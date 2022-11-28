Продажи журналов выросли более чем в два раза благодаря маркетплейсам

В издательском доме «ИМ медиа» («Сабрина», Verena, Anna и другие) отмечают, что продажи печатных изданий на маркетплейсах увеличились в два раза. У Shkulev Media Holding («Антенна-Телесемь», Psychologies, «Вокруг света», Marie Claire и другие) прирост продаж составил 13%. Реализация журнала «За рулем» выросла в три раза. В «Бурде» также заявили о тенденции к росту, но не раскрыли показателей.