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Продажи журналов выросли более чем в два раза благодаря маркетплейсам
Виктория Шанина
Сегодня в 13:04

Издатели журналов увеличили продажи более чем в два раза благодаря дистрибуции через маркетплейсы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Wildberries и Ozon.

Продажи журналов на онлайн-площадках выросли на 80–120% в январе — октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также издательства начали заключать контракты с маркетплейсами на эксклюзивную дистрибуцию отдельных журналов.

Среди пользователей Wildberries самые популярные журналы — издания с выкройками для шитья Burda и Yasew, а также детские журналы по мотивам популярных мультфильмов и видеоигр. На Ozon наибольшим спросом в период с января по октябрь пользовались журналы издательского дома «Бурда», проекта Seasons и автомобильного издания «За рулем».

В издательском доме «ИМ медиа» («Сабрина», Verena, Anna и другие) отмечают, что продажи печатных изданий на маркетплейсах увеличились в два раза. У Shkulev Media Holding («Антенна-Телесемь», Psychologies, «Вокруг света», Marie Claire и другие) прирост продаж составил 13%. Реализация журнала «За рулем» выросла в три раза. В «Бурде» также заявили о тенденции к росту, но не раскрыли показателей.

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