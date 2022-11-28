Реклама
Новости
Дуа Липа получила гражданство Албании
Виктория Шанина
Сегодня в 12:03

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа стала полноправной гражданкой Албании. Об этом артистка рассказала в своем инстаграме*.

Дуа Липа выразила благодарность президенту страны Байраму Бегаю и мэру столицы Албании Тираны Эриону Велиаю.

Велиай в свою очередь написал: «Я счастлив, что сегодня на церемонии присяги на получение гражданства я встретился с такой ​​девушкой, как ты, благородной, талантливой и гордящейся своими корнями».

Мэр также сообщил, что Дуа Липа выступит 28 ноября на концерте, посвященном 110-летию независимости Албании.

Дуа Липа родилась в Лондоне и имеет гражданство Великобритании. Ее родители — этнические албанцы из Косово.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»