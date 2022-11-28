Дуа Липа получила гражданство Албании

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа стала полноправной гражданкой Албании. Об этом артистка рассказала в своем инстаграме*.
Дуа Липа выразила благодарность президенту страны Байраму Бегаю и мэру столицы Албании Тираны Эриону Велиаю.
Велиай в свою очередь написал: «Я счастлив, что сегодня на церемонии присяги на получение гражданства я встретился с такой девушкой, как ты, благородной, талантливой и гордящейся своими корнями».
Мэр также сообщил, что Дуа Липа выступит 28 ноября на концерте, посвященном 110-летию независимости Албании.
Дуа Липа родилась в Лондоне и имеет гражданство Великобритании. Ее родители — этнические албанцы из Косово.
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