Большой адронный коллайдер остановили раньше срока для экономии энергии

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила работу Большого адронного коллайдера из‑за риска нехватки энергии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз организации.
Коллайдер останавливают как минимум раз в год, как правило — зимой. В 2022 году его работу должны были остановить в декабре, однако это произошло раньше запланированного срока.
Кроме того, ЦЕРН предупредила, что в 2023 году эксплуатацию адронного коллайдера сократят на 20%.
«В свете глобального кризиса с энергоснабжением и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах», — говорится в пресс-релизе.
Среди прочих мер организации: периодическое отключение уличного освещения по ночам, отсрочка на одну неделю запуска отопления и его оптимизация в течение всего зимнего периода.
Отключение Большого адронного коллайдера ЦЕРН анонсировала в сентябре.Оно было согласовано с поставщиком электроэнергии, компанией Electricite de France. Решение приняли, чтобы «справиться с возможным уменьшением энергии» в ближайшие месяцы.