Хью Джекман отказался от роли Джеймса Бонда в «Казино Рояль» 2006 года

Хью Джекман рассказал, что ему предлагали роль Джеймса Бонда в фильме 2006 года «Казино Рояль». Его слова передает его словам NME.
Актер отказался от предложения из‑за необходимости играть Росомаху в «Людях Икс».
Джекман подчеркнул, что не хотел играть просто «роль героя боевика». «Я подумал: „Если я буду сниматься в этом фильме и в ‚Росомахе‘, то у меня не останется времени ни на что другое“. Я нахожу более интересным играть людей, которые выходят за рамки», — заметил актер.
В итоге роль Бонда в «Казино Рояль» досталась Дэниелу Крейгу. Однако, по словам Генри Кавилла, его чуть не выбрали на это место.
«Очевидно, они выбрали Дэниела, и я думаю, что это был замечательный выбор. Я, вероятно, не был готов в то время, и думаю, что Дэниел проделал невероятную работу в последних фильмах. Я счастлив, что они сделали такой выбор», — сказал Кавилл.
Крейг отказался от роли Бонда после фильма «Не время умирать» 2021 года. Замена пока еще не была объявлена.
Ранее Райан Рейнолдс анонсировал возвращение Джекмана к роли Росомахи в «Дэдпуле-3». Премьера фильма состоится 6 сентября 2024 года.