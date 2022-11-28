Хью Джекман отказался от роли Джеймса Бонда в «Казино Рояль» 2006 года

Джекман подчеркнул, что не хотел играть просто «роль героя боевика». «Я подумал: „Если я буду сниматься в этом фильме и в ‚Росомахе‘, то у меня не останется времени ни на что другое“. Я нахожу более интересным играть людей, которые выходят за рамки», — заметил актер.