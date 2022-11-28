В Бельгии начались беспорядки после победы Марокко на ЧМ

Участники беспорядков поджигали электросамокаты и автомобили, переворачивали мусорные баки, били витрины. На видео с погромов попали болельщики с флагом Марокко, праздновавшие победу. Однако кто именно был зачинщиком — бельгийцы или марокканцы, — неизвестно.