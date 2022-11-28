В Бельгии начались беспорядки после победы Марокко на ЧМ

После победы сборной Марокко над Бельгией в рамках чемпионата мира по футболу в центре Брюсселя начались беспорядки. Об этом пишет The Brussels Times.
Участники беспорядков поджигали электросамокаты и автомобили, переворачивали мусорные баки, били витрины. На видео с погромов попали болельщики с флагом Марокко, праздновавшие победу. Однако кто именно был зачинщиком — бельгийцы или марокканцы, — неизвестно.
Боролись с беспорядками около ста полицейских, вооруженных водяными пушками. Правоохранители Брюсселя в твиттере призвали людей обходить стороной бульвар дю-Миди и прилегающие к нему улицы.
Мэр Брюсселя Филипп Клоуз в своем аккаунте написал: «Я самым решительным образом осуждаю сегодняшние инциденты. Полиция уже твердо вмешалась. Поэтому я советую сторонникам [беспорядков] не приезжать в центр города. Полиция использует все свои ресурсы для поддержания общественного порядка».
Бельгия проиграла Марокко 0:2 на групповом этапе ЧМ-2022. Турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.