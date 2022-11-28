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В Бельгии начались беспорядки после победы Марокко на ЧМ
Виктория Шанина
Сегодня в 09:47

После победы сборной Марокко над Бельгией в рамках чемпионата мира по футболу в центре Брюсселя начались беспорядки. Об этом пишет The Brussels Times.

Участники беспорядков поджигали электросамокаты и автомобили, переворачивали мусорные баки, били витрины. На видео с погромов попали болельщики с флагом Марокко, праздновавшие победу. Однако кто именно был зачинщиком — бельгийцы или марокканцы, — неизвестно.

Боролись с беспорядками около ста полицейских, вооруженных водяными пушками. Правоохранители Брюсселя в твиттере призвали людей обходить стороной бульвар дю-Миди и прилегающие к нему улицы.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз в своем аккаунте написал: «Я самым решительным образом осуждаю сегодняшние инциденты. Полиция уже твердо вмешалась. Поэтому я советую сторонникам [беспорядков] не приезжать в центр города. Полиция использует все свои ресурсы для поддержания общественного порядка».

Бельгия проиграла Марокко 0:2 на групповом этапе ЧМ-2022. Турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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