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В России предлагают установить умные счетчики в новые квартиры
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:42

АНО «Умный многоквартирный дом» предложила оборудовать умными счетчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране. Об этом сообщает «Коммерсант».

Организация разработала документ, в котором говорится о создании до 2030 года единой номенклатуры устройств, а также о введении обязательства для застройщиков установить приборы и создать приложение для граждан по управлению ими.

Предлагается также создать перечень технических требований для приборов учета коммунальных ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение), оборудования связи и другого.

В документе «Умный многоквартирный дом» перечислил и барьеры, которые препятствуют развитию умных устройств. Среди них — отсутствие комплексных механизмов регулирования сегмента, отсутствие заинтересованности управляющих компаний, несистемная разработка различных IT-систем в регионах и другие.

По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, установка умных приборов не должна быть обязательна. «Расходы на проект, вероятно, лягут на население», — заметил он.

Бойко подчеркнул, что, скорее всего, на цифровизацию домов будет потрачено несколько десятков миллиардов рублей.

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