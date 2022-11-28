Опрос: россияне стали употреблять больше здоровой еды

В этом году 47% россиян стали больше употреблять здоровой пищи, 35% — чаще заниматься спортом. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос проводился с 19 по 20 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
33% респондентов выразили согласие или скорее согласие (14%) с тем, что стали есть больше здоровой еды. А 21% согласился, что стал чаще заниматься спортом, еще 14% скорее согласны.
Из опроса также стало известно, что в этом году россияне стали чаще ходить по врачам. Удовлетворительно на этот вопрос ответили 8% — 13% мужчин и 22% женщин. Скорее согласились — 9% (5% мужчин и 13% женщин), не согласились — 44% опрошенных.
Ранее ВЦИОМ провел опрос на тему астрологических прогнозов. Из него стало известно, что за семь лет доля россиян, верящих в гороскопы, сократилась в два раза — с 31% до 15%.