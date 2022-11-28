Опрос: россияне стали употреблять больше здоровой еды

Из опроса также стало известно, что в этом году россияне стали чаще ходить по врачам. Удовлетворительно на этот вопрос ответили 8% — 13% мужчин и 22% женщин. Скорее согласились — 9% (5% мужчин и 13% женщин), не согласились — 44% опрошенных.