Задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Милана отпустил под домашний арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом пишет итальянское издание Prealpina.
Как отмечает Prealpina, Усс пробудет с электронным браслетом на ноге до тех пор, пока не будет завершено разбирательство по запросу США о его экстрадиции. Этот вопрос будет решен на ближайшем заседании, когда оно состоится — пока неизвестно.
Слушание будет назначено тем же апелляционным судом. Генпрокурор Милана уже подал в суд обвинительный акт с просьбой передать Артема Усса американским властям.
Артем Усс был задержан 20 октября в Италии по запросу США. Американские власти требуют его экстрадиции, так как подозревают в уклонении от санкций и отмывании денег.
По версии прокуратуры Штатов, обвиняемый и его сообщники получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».
В конце октября источник ТАСС в силовых структурах РФ сообщал, что Россия будет добиваться выдачи Артема Усса. В родной стране его хотят привлечь к уголовной ответственности за отмывание денег по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 174 УК (максимальное наказание — семь лет лишения свободы).