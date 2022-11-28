Задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края отпустили под домашний арест

Как отмечает Prealpina, Усс пробудет с электронным браслетом на ноге до тех пор, пока не будет завершено разбирательство по запросу США о его экстрадиции. Этот вопрос будет решен на ближайшем заседании, когда оно состоится — пока неизвестно.