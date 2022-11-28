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Задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края отпустили под домашний арест
Виктория Шанина
Сегодня в 09:10

Апелляционный суд Милана отпустил под домашний арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом пишет итальянское издание Prealpina.

Как отмечает Prealpina, Усс пробудет с электронным браслетом на ноге до тех пор, пока не будет завершено разбирательство по запросу США о его экстрадиции. Этот вопрос будет решен на ближайшем заседании, когда оно состоится — пока неизвестно.

Слушание будет назначено тем же апелляционным судом. Генпрокурор Милана уже подал в суд обвинительный акт с просьбой передать Артема Усса американским властям.

Артем Усс был задержан 20 октября в Италии по запросу США. Американские власти требуют его экстрадиции, так как подозревают в уклонении от санкций и отмывании денег.

По версии прокуратуры Штатов, обвиняемый и его сообщники получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

В конце октября источник ТАСС в силовых структурах РФ сообщал, что Россия будет добиваться выдачи Артема Усса. В родной стране его хотят привлечь к уголовной ответственности за отмывание денег по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 174 УК (максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

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