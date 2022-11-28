В 2023 году стартуют съемки фильма про «Иванушек International»

Летом 2023 года в России стартуют съемки художественного фильма о популярной в 1990-е группе «Иванушки International». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Дмитрия Пристанскова.
По его словам, сейчас проект находится на стадии сборки, сценарий уже готов. «Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — рассказал продюсер.
Режиссером проекта заявлен Марк Горобец («Стая»). Продюсер и создатель группы Игорь Матвиенко предварительно выдал согласие на использование хитов «Иванушек» в фильме. Сами музыканты также согласились участвовать в съемках.
По словам Матвиенко, картина будет снята в формате «роуд-муви». «Сюжет строится вокруг трех подруг, которые, повзрослев, решают закрыть гештальты молодости и едут в тур вслед за „Иванушками“. И каждая достигает в этом приключении своей цели», — добавил Пристансков.