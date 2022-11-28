В 2023 году стартуют съемки фильма про «Иванушек International»

По его словам, сейчас проект находится на стадии сборки, сценарий уже готов. «Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — рассказал продюсер.