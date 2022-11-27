Apple вырезала вокал из рекламы iPhone 14, потому что некоторым слышалось «Niggers» вместо «Biggest»

Apple спустя два месяца убрала слова из рекламного ролика iPhone 14, оставив только музыку. Проблема в том, что пользователи слышали оскорбительное слово вместо задуманного.
В первоначальном видео на фоне кадров iPhone 14 играет песня актера Идриса Эльбы «Biggest», в котором повторяется слово из названия, чтобы подчеркнуть размеры модели. После публикации ролика в соцсетях стали писать, что отчетливо слышат другое слово — «Niggers», которого на самом деле нет.
На ютьюбе можно найти реакции на рекламу
О подмене слова Apple сообщали еще в сентябре, но ролик отредактировали только в конце ноября. Теперь в нем только музыка.
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людиИдрис Эльба