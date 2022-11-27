Apple вырезала вокал из рекламы iPhone 14, потому что некоторым слышалось «Niggers» вместо «Biggest»

В первоначальном видео на фоне кадров iPhone 14 играет песня актера Идриса Эльбы «Biggest», в котором повторяется слово из названия, чтобы подчеркнуть размеры модели. После публикации ролика в соцсетях стали писать, что отчетливо слышат другое слово — «Niggers», которого на самом деле нет.