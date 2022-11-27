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Apple вырезала вокал из рекламы iPhone 14, потому что некоторым слышалось «Niggers» вместо «Biggest»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 00:47

Apple спустя два месяца убрала слова из рекламного ролика iPhone 14, оставив только музыку. Проблема в том, что пользователи слышали оскорбительное слово вместо задуманного.

В первоначальном видео на фоне кадров iPhone 14 играет песня актера Идриса Эльбы «Biggest», в котором повторяется слово из названия, чтобы подчеркнуть размеры модели. После публикации ролика в соцсетях стали писать, что отчетливо слышат другое слово — «Niggers», которого на самом деле нет.

На ютьюбе можно найти реакции на рекламу

О подмене слова Apple сообщали еще в сентябре, но ролик отредактировали только в конце ноября. Теперь в нем только музыка.

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Идрис Эльба
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