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В Абакане 70 тыс. человек остались без отопления из‑за аварии. В городе — около -20 градусов мороза
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:39

В Абакане, столице Хакасии, из‑за крупной аварии на теплосетях без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

В данный момент в Абакане около 20 градусов мороза. В МЧС сообщили, что температура в домах не достигла критично низкого уровня.

Примерное время восстановления теплоснабжения в аварийном режиме — ночь с 27 на 28 ноября. Полная ликвидация планируется следующим утром.

Порыв произошел на трубопроводе днем 27 ноября, уточнило информагентство.

28 октября в Волгограде произошел прорыв канализации. На склоне поймы реки Царицы обрушился свод бетонного канала, в котором находился канализационный коллектор. Из‑за поврежденного трубопровода на улицы вылилось и потекло содержимое канализации.

Новости о прорыве дошли до Следственного комитета, который возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также о загрязнении вод.

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Следственный комитет
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