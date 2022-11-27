В Абакане, столице Хакасии, из‑за крупной аварии на теплосетях без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
В данный момент в Абакане около 20 градусов мороза. В МЧС сообщили, что температура в домах не достигла критично низкого уровня.
Примерное время восстановления теплоснабжения в аварийном режиме — ночь с 27 на 28 ноября. Полная ликвидация планируется следующим утром.
Порыв произошел на трубопроводе днем 27 ноября, уточнило информагентство.
28 октября в Волгограде произошел прорыв канализации. На склоне поймы реки Царицы обрушился свод бетонного канала, в котором находился канализационный коллектор. Из‑за поврежденного трубопровода на улицы вылилось и потекло содержимое канализации.
Новости о прорыве дошли до Следственного комитета, который возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также о загрязнении вод.