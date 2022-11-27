Реклама
Новости
Геймер построил в Minecraft российский двор с пятиэтажками
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:59

Пользователь Reddit под ником u/DueAd6720 построил в игре Minecraft российский двор с пятиэтажками и гаражами.

«Сегодня я представляю вам свою новую работу, на которую меня вдохновило наступление зимы. Предлагаю вам почувствовать эту атмосферу вместе со мной. В своей работе я старался учесть каждую мелочь», — заметил автор.

Пользователи Reddit пришли в восторг от увиденного. Некоторым в комментариях постройки напомнили их настоящий двор.

«Я увидел это и подумал, что это настоящий панельный жилой дом в первые несколько секунд, чертовски хорошая работа, это замечательно», — u/bottleofvoid.

«Отличная постройка. Она вызывает у меня ощущения родного города», — u/NoMushroomsPls.

«Вау, это очень реалистично, я думал, что первая картинка была фотография чьего-то города в России после снежной бури», — u/ LakiL_.

«Для человека, выросшего в такой обстановке, это потрясающая работа. Когда люди делают советские блоки в Minecraft, они, как правило, получаются мрачными, запущенными или абстрактными, но это очень реалистично в том, насколько уютно», — u/dontflyaway.

Ранее Twitch-стример Mystical Midget дошел до конца карты Minecraft, преодолев 23 млн блоков за 2500 часов. Его персонаж тут же умер. Свое путешествие стример начал 31 января 2021 года.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»