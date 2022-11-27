Геймер построил в Minecraft российский двор с пятиэтажками

Пользователь Reddit под ником u/DueAd6720 построил в игре Minecraft российский двор с пятиэтажками и гаражами.
«Сегодня я представляю вам свою новую работу, на которую меня вдохновило наступление зимы. Предлагаю вам почувствовать эту атмосферу вместе со мной. В своей работе я старался учесть каждую мелочь», — заметил автор.
Пользователи Reddit пришли в восторг от увиденного. Некоторым в комментариях постройки напомнили их настоящий двор.
«Я увидел это и подумал, что это настоящий панельный жилой дом в первые несколько секунд, чертовски хорошая работа, это замечательно», — u/bottleofvoid.
«Вау, это очень реалистично, я думал, что первая картинка была фотография чьего-то города в России после снежной бури», — u/ LakiL_.
«Для человека, выросшего в такой обстановке, это потрясающая работа. Когда люди делают советские блоки в Minecraft, они, как правило, получаются мрачными, запущенными или абстрактными, но это очень реалистично в том, насколько уютно», — u/dontflyaway.
Ранее Twitch-стример Mystical Midget дошел до конца карты Minecraft, преодолев 23 млн блоков за 2500 часов. Его персонаж тут же умер. Свое путешествие стример начал 31 января 2021 года.