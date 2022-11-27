Международная книжная ярмарка «Нон-фикшен» пройдет без зарубежных участников

В этом году международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшен» пройдет без зарубежных участников. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на основателя ярмарки Василия Бычкова.
«Non/fiction всегда была международной, с первой ярмарки в 1999 году. Практически каждый год кто‑то был в статусе почетного гостя. Non/fiction в нынешнем году впервые пройдет без иностранных участников», — сказал он.
По словам Бычкова, ярмарка не станет менять статус международной. В будущем организаторы планируют переговоры с коллегами из Ирана и Китая. «Будем потихоньку поворачиваться на восток», — заметил основатель «Нон-фикшен».
Международная ярмарка интеллектуальной литературы будет проходить с 1 по 5 декабря. С 2019 года мероприятие проводится в Гостином дворе.