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Международная книжная ярмарка «Нон-фикшен» пройдет без зарубежных участников
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:13

В этом году международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшен» пройдет без зарубежных участников. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на основателя ярмарки Василия Бычкова.

«Non/fiction всегда была международной, с первой ярмарки в 1999 году. Практически каждый год кто‑то был в статусе почетного гостя. Non/fiction в нынешнем году впервые пройдет без иностранных участников», — сказал он.

По словам Бычкова, ярмарка не станет менять статус международной. В будущем организаторы планируют переговоры с коллегами из Ирана и Китая. «Будем потихоньку поворачиваться на восток», — заметил основатель «Нон-фикшен».

Международная ярмарка интеллектуальной литературы будет проходить с 1 по 5 декабря. С 2019 года мероприятие проводится в Гостином дворе.

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Василий Бычков
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