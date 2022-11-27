Антонио Бандерас готов еще раз сыграть Зорро, а потом передать роль одному английскому актеру

Антонио Бандерас согласится вновь сыграть Зорро, если ему предложат. Об этом актер рассказал в интервью изданию Comicbook.
Бандерас вспомнил, как сам получил роль «героя в маске» от Энтони Хопкинса, поэтому в третьем фильме он сыграл бы лишь с одной целью — передать эстафету другому актеру.
По мнению Бандераса, с ролью Зорро сумел бы справиться английский актер Том Холланд, с которым он работал вместе над фильмом «Анчартед». «Он полон энергии и позитива. В нем есть искра. Почему бы и нет?» — сказал испанский актер.
Бандерас играл Зорро в 1998 и 2005 годах, планов на третью часть пока нет. В июне стало известно, что режиссер Квентин Тарантино и комик Джеррод Кармайкл написали сценарий к фильму по комиксу «Джанго/Зорро», но пускать в производство его не будут.