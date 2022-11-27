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Антонио Бандерас готов еще раз сыграть Зорро, а потом передать роль одному английскому актеру
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Антонио Бандерас согласится вновь сыграть Зорро, если ему предложат. Об этом актер рассказал в интервью изданию Comicbook.

Бандерас вспомнил, как сам получил роль «героя в маске» от Энтони Хопкинса, поэтому в третьем фильме он сыграл бы лишь с одной целью — передать эстафету другому актеру.

По мнению Бандераса, с ролью Зорро сумел бы справиться английский актер Том Холланд, с которым он работал вместе над фильмом «Анчартед». «Он полон энергии и позитива. В нем есть искра. Почему бы и нет?» — сказал испанский актер.

Бандерас играл Зорро в 1998 и 2005 годах, планов на третью часть пока нет. В июне стало известно, что режиссер Квентин Тарантино и комик Джеррод Кармайкл написали сценарий к фильму по комиксу «Джанго/Зорро», но пускать в производство его не будут.

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Антонио БандерасКвентин ТарантиноЭнтони ХопкинсТом Холланд
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