В парках Москвы открылись свыше 20 катков

«В Парке Горького на ледовых аллеях можно заниматься спортом вместе с известными фигуристами и тренерами. Там проходят выступления музыкальных коллективов и диджеев. Для детей и тех, кто любит играть в хоккей, предусмотрены отдельные площадки», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.