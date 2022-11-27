В парках Москвы открылись свыше 20 катков

Они запустились в Таганском парке, Перовском, Измайловском, «Красной Пресне», «Дубках», «Митино», «Фили», «Ангарские пруды», Воронцовском парке, саду имени Баумана и в других. На площадках работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты.
Самым большим является каток «Сияние льда» в Таганском парке. Он немного меньше футбольного поля — его площадь составляет 4,6 тысячи квадратных метров.
«В Парке Горького на ледовых аллеях можно заниматься спортом вместе с известными фигуристами и тренерами. Там проходят выступления музыкальных коллективов и диджеев. Для детей и тех, кто любит играть в хоккей, предусмотрены отдельные площадки», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
По ее словам, 28 ноября специалисты приступят к заливке катков и с естественным льдом. Таких площадок в Москве откроется 38 площадок.