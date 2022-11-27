Решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев будет принято в декабре

В документе сказано, что воспользоваться подобными услугами смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно. Ограничение не планируется распространять на пары, где один из супругов иностранец, а второй — гражданин РФ. При этом суррогатной матерью сможет стать лишь гражданка России.