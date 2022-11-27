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Решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев будет принято в декабре
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:53

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале, что решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев будет принято в начале декабря.

«Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. младенцев, рожденных суррогатными матерями», — рассказал он.

По словам Володина, оборот такого нелегального в России бизнеса оценивается более чем в 2 млрд евро. «Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — добавил спикер парламента.

24 мая 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей.

В документе сказано, что воспользоваться подобными услугами смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно. Ограничение не планируется распространять на пары, где один из супругов иностранец, а второй — гражданин РФ. При этом суррогатной матерью сможет стать лишь гражданка России.

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