Решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев будет принято в декабре

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале, что решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев будет принято в начале декабря.
«Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. младенцев, рожденных суррогатными матерями», — рассказал он.
По словам Володина, оборот такого нелегального в России бизнеса оценивается более чем в 2 млрд евро. «Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — добавил спикер парламента.
В документе сказано, что воспользоваться подобными услугами смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно. Ограничение не планируется распространять на пары, где один из супругов иностранец, а второй — гражданин РФ. При этом суррогатной матерью сможет стать лишь гражданка России.