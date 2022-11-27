Ким Чен Ын снова сфотографировался со своей дочерью. На снимках они позируют на фоне ракеты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь поделился совместными со своей дочерью снимками. Их опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства Yonhap, на фото запечатлена любимая младшая дочь Джу Э. Она и Ким позируют на фоне военных, ученых и межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Ракету запускали 18 ноября, она пролетела 998 километров на высоте 6040,9 метра.
19 ноября Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на публике. Это были фотографии с того же самого запуска «Хвасон-17».
Северная Корея никогда официально не рассказывала о детях Ким Чен Ына, пишет Yonhap. Южнокорейская разведка предполагает, что на своей супруге лидер КНДР женился в 2009 году, у них есть две дочери и один сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017 годах.