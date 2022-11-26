В Минцифры назвали геймдев одной из самых пострадавших индустрий «в текущей ситуации»

Разработка видеоигр — одна из наиболее пострадавших в России индустрий «в текущей ситуации». Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз», передает ТАСС.
Министерство предложило запустить программу поддержки и разработки отечественных игр. «Это отдельная задача государства — не только создавать технологии, но и делать так, чтобы был доступен востребованный контент», — отметил Шадаев.
Он добавил, что подобная программа запустилась в области онлайн-кинотеатров: Институт развития интернета оказывает финансовую поддержу интернет-сериалам и интернет фильмам.
«Мы видим, что начался массовый спрос. Российский контент востребован в условиях, когда мейджоры не отдают, понятно, что сейчас будет конкуренция за российских производителей контента», — считает чиновник.
Ранее Шадаев сказал, что Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию уехавших ИТ-специалистов. «Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал», — отмечал он.