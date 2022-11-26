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В Минцифры назвали геймдев одной из самых пострадавших индустрий «в текущей ситуации»
Семён Гудошников
Сегодня в 20:00

Разработка видеоигр — одна из наиболее пострадавших в России индустрий «в текущей ситуации». Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз», передает ТАСС.

Министерство предложило запустить программу поддержки и разработки отечественных игр. «Это отдельная задача государства — не только создавать технологии, но и делать так, чтобы был доступен востребованный контент», — отметил Шадаев.

Он добавил, что подобная программа запустилась в области онлайн-кинотеатров: Институт развития интернета оказывает финансовую поддержу интернет-сериалам и интернет фильмам.

«Мы видим, что начался массовый спрос. Российский контент востребован в условиях, когда мейджоры не отдают, понятно, что сейчас будет конкуренция за российских производителей контента», — считает чиновник.

Ранее Шадаев сказал, что Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию уехавших ИТ-специалистов. «Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал», — отмечал он.

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Институт развития интернета
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Максут Шадаев
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