В Минцифры назвали геймдев одной из самых пострадавших индустрий «в текущей ситуации»

Ранее Шадаев сказал, что Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию уехавших ИТ-специалистов. «Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал», — отмечал он.