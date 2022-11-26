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В учебниках истории расскажут про «героев спецоперации» и давление коллективного Запада
Семён Гудошников
Сегодня в 19:20

В новую линейку российских школьных учебников для 11-го класса планируется добавить раздел про причины военной операции на Украине и «подвиги ее героев». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.

По его словам, «учащимся будут представлены героические подвиги наших предков начиная с Древней Руси и до специальной военной операции». Обновленные учебники выйдут под редакцией Владимира Мединского.

Мягков уточнил, что в учебниках и дополнительном пособии к ним расскажут среди прочих о командире сепаратистского батальона «Спарта» Владимире Жоге и герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове. Кроме того, в учебниках будет написано о давлении коллективного запада на РФ.

«Мы считаем, что эти подвиги, имена, они должны войти в учебную программу, поскольку на этих именно примерах наша молодежь не просто получает знания, но она воспитывается. Молодежь понимает, за что мы сегодня боремся», — утверждает он.

После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где весь год учащимся рассказывают о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.

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Российское военно-историческое общество
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Владимир МединскийМихаил МягковПРЕДОКНурмагомед Гаджимагомедов
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