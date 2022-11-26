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Группу Little Big покинули два участника
Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

Два участника Little Big — Антон Лиссов и Сергей Макаров — покинули группу. Об этом говорится в инстаграме* коллектива.

«Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа Little Big это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — заявили музыканты.

В комментариях поклонники пишут, что без двух ушедших участников это уже не группа. Некоторые предрекают скорый конец коллектива.

После начала российской спецоперации на Украине Прусикин и Таюрская уехали в США и записали антивоенную песню. В разговоре с журналистами они говорили, что столкнулись с финансовыми проблемами. По словам Таюрской, они «сбежали с двумя чемоданами» и лишились дома, работы, друзей и страны.

Два других участника Little Big — Лиссов и Макаров — остались в России. По данным The Village, они готовятся к новогоднему концерту Jane Air.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Сергей МакаровИлья Прусикин
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