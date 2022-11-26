Группу Little Big покинули два участника

После начала российской спецоперации на Украине Прусикин и Таюрская уехали в США и записали антивоенную песню. В разговоре с журналистами они говорили, что столкнулись с финансовыми проблемами. По словам Таюрской, они «сбежали с двумя чемоданами» и лишились дома, работы, друзей и страны.