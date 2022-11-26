«Истинный север»: a-ha экранизировали заглавный трек с недавнего альбома

Для образованной в 1982 году норвежской группы «True North», вышедший месяц назад, стал 11-м студийным альбомом. Музыкальный критик Владимир Завьялов так писал о нем: «a-ha в деле уже почти сорок лет, что вообще не мешает им переизобретать себя даже сейчас. „True North“ — трогательное посвящение Северу, покрытая снегом открытка из Заполярья, торжество оркестра и акустики — так a-ha еще не звучали никогда».