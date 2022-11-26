«Истинный север»: a-ha экранизировали заглавный трек с недавнего альбома

Норвежская электропоп-группа a-ha выпустила клип на песню «True North». Это заглавный трек с их недавнего альбома, который музыканты охарактеризовали как «музыкальное письмо из нашей родной страны».
Как и в других треках релиза, в мелодичном и величественном «True North» много акустики — целый оркестр скрипок и аккуратные клавишные. В клипе кадры живого выступления a-ha перемежаются с холодными и завораживающими видами скандинавского севера.
Для образованной в 1982 году норвежской группы «True North», вышедший месяц назад, стал 11-м студийным альбомом. Музыкальный критик Владимир Завьялов так писал о нем: «a-ha в деле уже почти сорок лет, что вообще не мешает им переизобретать себя даже сейчас. „True North“ — трогательное посвящение Северу, покрытая снегом открытка из Заполярья, торжество оркестра и акустики — так a-ha еще не звучали никогда».