Моррисси выпустил песню «Rebels Without Applause»

Экс-фронтмен британской группы The Smiths Стивен Патрик Моррисси выпустил новую песню «Rebels Without Applause». Это первый сингл певца за три года.
Трек войдет в грядущий альбом Моррисси «Bonfire of Teenagers», который станет продолжением широкоформатника 2020 года «I Am Not a Dog on a Chain».
Продюсером «Bonfire of Teenagers» выступил Эндрю Уотт, чей дебютный сингл «Ghost in My Head» достиг 30-го места в чарте Billboard Mainstream Rock в 2016 году. В записи приняли участие Игги Поп, Майли Сайрус, а также Чад Смит и Фли из Red Hot Chili Peppers.
Половина песен из грядущего альбома певца уже была представлена на его концертах в течение года. Среди них заглавный трек, «I Am Veronica», «Kerouac’s Crack» и «I Live in Oblivion».
Ранее Морриси опубликовал видео в своих соцсетях в рамках продвижения предстоящей пластинке. На нем дети высмеивают музыкальных критиков.