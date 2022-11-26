Моррисси выпустил песню «Rebels Without Applause»

Продюсером «Bonfire of Teenagers» выступил Эндрю Уотт, чей дебютный сингл «Ghost in My Head» достиг 30-го места в чарте Billboard Mainstream Rock в 2016 году. В записи приняли участие Игги Поп, Майли Сайрус, а также Чад Смит и Фли из Red Hot Chili Peppers.