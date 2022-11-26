Ученые расшифровали тайное послание короля Испании Карла V, написанное в XVI веке

Группа исследователей из Франции расшифровала письмо короля Испании и главы Священной Римской империи Карла V, которое он отправил в 1547 году своем послу в Париже Жану де Сен-Мори. Об этом сообщает France24.
Ученым потребовалось шесть месяцев, чтобы разгадать тайный шифр. Руководительница исследования, криптограф Сесиль Пьеро, услышала о существовании письма на ужине в 2019 году, а смогла его впервые увидеть лишь в 2021-м, после долгих поисков.
В ходе кропотливой работы с использованием компьютеров ей удалось найти «отдельные семейства» из примерно 120 символов, использовавшихся Карлом V. Она выяснила, что император зашифровывал целые слова одним символом, а другие символы, напротив, ничего не значили. Монарх использовал их, чтобы сбить с толку противника, решившего разгадать послание. Еще один использованный прием шифрования — замена гласных, идущих после согласных, на символы, вероятно, вдохновленные арабским языком.
Прорыв в дешифровке произошел в июне, когда Пьеро смогла разобрать фразу в письме. После этого команда взломала код с помощью историка Камиллы Десенкло. Помогло и другое письмо, написанное послом Жаном де Сен-Мори, в котором получатель нацарапал на полях транскрипции.
В расшифрованном учеными письме Карл V говорил об осложнении отношений с королем Франции Франциском I. Это происходило, несмотря на подписанный тремя годами ранее мирный договор. Император также писал, что его беспокоят слухи о готовящемся на него покушении. Десенкло отметила, что ранее о заговоре было «мало что известно». Документ позволил обнажить страхи монарха и деградацию его отношений с Францией, отметила она.
Теперь исследователи планируют расшифровать другие письма между императором и его послом. Они могут дать представление о стратегии Карла V в Европе. «Вероятно, в ближайшие годы мы сделаем еще много открытий», — сказала историк.