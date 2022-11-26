Ученые расшифровали тайное послание короля Испании Карла V, написанное в XVI веке

В расшифрованном учеными письме Карл V говорил об осложнении отношений с королем Франции Франциском I. Это происходило, несмотря на подписанный тремя годами ранее мирный договор. Император также писал, что его беспокоят слухи о готовящемся на него покушении. Десенкло отметила, что ранее о заговоре было «мало что известно». Документ позволил обнажить страхи монарха и деградацию его отношений с Францией, отметила она.